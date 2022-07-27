بري: اتفاق الإطار لا يتكلم عن خطوط بل عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة

أكد رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري​، خلال كلمة له في ​الجلسة التشريعية​ من مجلس النواب، أن “اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في ​الناقورة​”.

وأشار بري إلى أن تم الإتفاق خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالذهاب الى الناقورة وفقا لاتفاق الاطار، وقال إنه ربما “نحصل على أكثر من خط 29″، وأضاف نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر.

من جهة أخرى رد بري على ما ما أثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقيقات انفجار المرفأ كاشفا ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.

بدوره نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب قال إن المرسوم ارسل بشكل مخالف للاصول وسيتم تصحيحه.

المصدر: مواقع