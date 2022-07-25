المنطقة الأولى في حزب الله تطلق مشروع “اقتدار”.. والوزير بيرم: نريد الدولة المقتدرة

افتتحت المنطقة الأولى في حزب الله مشروع “إقتدار” لتأهيل ناشطين اجتماعيين وتنمويين على صعيد المجتمع المحلي، وذلك باحتفال أقيم في بلدة حناويه الجنوبية، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وحضور عدد من الفعاليات والشخصيات والمهتمين.

وبالمناسبة، قال بيرم “إننا نؤمن بالاقتدار، نحن نريد الدولة المقتدرة، لأنه عندما تكون الدولة وهي صورة عن المواطن وتمثله وتصنع المواطنية، فهي تصنع مواطناً مكتملاً نفسياً لا يعاني من النقص النفسي، دولة لا تتسول، ودولة ليست ضعيفة، ولا تُستضعف، لأنه عندما تتسوّل الدولة، يصبح شعبها متسولاً، وعندما تُستضعف الدولة، يصبح شعبها مستضعفاً، وعندما تكون الدولة رخوة، يصبح شعبها رخوا”.

وشدد بيرم على “أننا نريد دولة صورة عن اقتدارنا، لأن في ذلك صحة للسياسة وللاجتماع ولحاضرنا ومستقبلنا، لأنه من الخطأ أن نفكّر فقط في حاضرنا، بل أن نفكّر في مستقبلنا، فحق أيضاً موجود علينا اعتبارياً هو حق الأجيال المقبلة”، وتابع “عندما نطلق شعار أننا ندعو إلى الدولة المقتدرة، فنحن نعني بذلك لبنان القوي، ولبنان الذي يجمع كل أبنائه، ولبنان الذي يمتلك أوراق القوة ويحسن استثمارها، ليصنع دولة عزيزة”.

المصدر: موقع المنار