قيادتا حزب الله وحركة أمل : لا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من فرصتهم الوحيدة بالاستفادة من ثرواتهم المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 14:34

قيادتا حزب الله وحركة أمل : لا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من فرصتهم الوحيدة بالاستفادة من ثرواتهم المتاحة

منذ 12 mins 25 July، 2022
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