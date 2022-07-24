الدفاع المدني: خمسة جرحى جراء حادث سير على طريق عام مجدل عنجر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 23:04

الدفاع المدني: خمسة جرحى جراء حادث سير على طريق عام مجدل عنجر

منذ 15 mins 24 July، 2022
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