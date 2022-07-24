أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 23:02

أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

منذ 1 ساعة 24 July، 2022
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