أزمة الخبز تشتد مع توقف عملية انتاج الرغيف لعدم توفر الطحين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 20:44

أزمة الخبز تشتد مع توقف عملية انتاج الرغيف لعدم توفر الطحين

منذ 46 mins 24 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

في الجنوب، تشتد أزمة الخبز مع توقف عملية انتاج الرغيف لعدم توفر الطحين.

المصدر: قناة المنار

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