رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: الجيش الصيني أصبح أكثر عدائية وخطورة في المحيط الهادئ خلال الأعوام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 18:14

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: الجيش الصيني أصبح أكثر عدائية وخطورة في المحيط الهادئ خلال الأعوام الماضية

منذ 15 mins 24 July، 2022
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