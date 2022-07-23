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July 23 2022 - 23:16

أكثر من 20 قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق .. تعرف عليها

منذ 2 ساعة 23 July، 2022
الجيش التركي - العراق
العراق - عربي وإقليمي

تتوزع أكثر من 20 قاعدة تركية على محافظتي أربيل ودهوك العراقيتين حيث تنتشر القواعد على طول الحدود بدءاً من معبر خابور وصولاً إلى منطقة صوران. وتعتبر قاعدة بعشيقة هي أكبر قاعدة تركية في شمال العراق.

جدير بالذكر أن الـ 20 قاعدة عسكرية تركية تأتي في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995.

وتقع كبرى القواعد التركية في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات المسمى “بامرني” شمال مدينة دهوك.

كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة.

العراق _ خريطة تظهر تمركز القوات التركية في محافظتي أربيل ودهوك في العراق

المصدر: وكالة يونيوز

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