أكثر من 20 قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق .. تعرف عليها

تتوزع أكثر من 20 قاعدة تركية على محافظتي أربيل ودهوك العراقيتين حيث تنتشر القواعد على طول الحدود بدءاً من معبر خابور وصولاً إلى منطقة صوران. وتعتبر قاعدة بعشيقة هي أكبر قاعدة تركية في شمال العراق.

جدير بالذكر أن الـ 20 قاعدة عسكرية تركية تأتي في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995.

وتقع كبرى القواعد التركية في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات المسمى “بامرني” شمال مدينة دهوك.

كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة.

المصدر: وكالة يونيوز