مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 23-7-2022

رياضياً تأهلَ لبنانُ الى نهائياتِ آسيا لكرةِ السلةِ ليخوضَ النهائيَ غداً أمامَ استراليا.. نجحَ الفريقُ الاحمرُ في الحسمِ ضدَّ الفريقِ الاردني بعدَ نجاحينِ مماثلينِ أمامَ الصينِ والهندِ، باعثاً برسالةٍ قويةٍ بأنَّ لبنانَ ليس بلداً فاشلاً، فهل يتعلمُ السياسيونَ أنَّ اللعِبَ رياضياً يمكنُ أن يضعَ البلدَ على سكةِ الخلاصِ من أزماتِه؟

وهل يصلُ لبنانُ الى نادي الدولِ النفطيةِ، بعدَ أن أَهلتهُ لذلك معادلاتُ الامينِ العامِّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله؟ عابراً كاريش الى كيانِ الاحتلال ، وصولاً الى اوروبا وأميركا، وصلَ الهدفُ مدويّاً في شِباكِ كلِّ من يريدُ حرمانَ لبنانَ من ثروتِه النفطية ، فاستنفرَ الكيانُ الغاصبُ طالباً من المبعوثِ الاميركي العملَ لاتفاقٍ سريعٍ معَ لبنانَ ليتردّدَ الحديثُ عن أنَّ آموس هوكشتاين سيزورُ لبنانَ قبلَ نهايةِ الشهرِ الحالي .

فالوصولُ الى النهائي يَعني أنَّ لبنانَ سيُحصِّلُ مالَه بعرقِ جبينِه عبرَ طرقٍ وأنابيبَ واضحةٍ لا شبهةَ فيها تُؤخذُ رغمَ أنفِ العدوِ الاسرائيلي ، لا تحتَ رقابتِه التي قد تفتحُ باباً للتطبيع .

التطبيعُ الذي أكدَ رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزبِ الله أنَّ لبنانَ لن يسيرَ في رَكبِه، ويضيفُ السيد صفي الدين : بعدَ أربعينَ سنةً على المقاومة ، لن نكتفيَ بما قالَه شيخُ شهداءِ المقاومةِ الشيخ راغب حرب الموقفُ سلاح ، بل سنقول: الموقفُ مقاومةٌ ، وسلاحٌ ، وصواريخُ حتى تحريرِ القدسِ الشريف.

على أنَ شعار: المصافحةُ اعترافٌ كانَ يترددُ داخلَ العائلةِ الحاكمةِ في البحرين ، فقد امتنعت الشيخةُ مي بنت محمد آلِ خليفة عن مصافحةِ السفيرِ الصهيوني في منزلِ السفيرِ الاميركيّ في المنامة ، ما أغضبَ ابنَ عمِّها مَلِكَ التطبيعِ حمد آل خليفة الذي أمرَ بإقالتِها من منصبِها الوزاري.

المصدر: قناة المنار