البيت الأبيض يعلن عن “مساعدة أمنية” لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار أمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2022 - 16:14

البيت الأبيض يعلن عن “مساعدة أمنية” لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار أمريكي

منذ 51 mins 23 July، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: sputnik

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