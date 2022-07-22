استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 22:44
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استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ (روسيا اليوم)
منذ 40 mins
22 July، 2022
استهداف معسكر زليكان التركي
العراق
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