استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2022 - 22:44

استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ (روسيا اليوم)

منذ 40 mins 22 July، 2022
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