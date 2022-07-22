اليوروبول يسجل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول” عن تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى دول أوروبية، محذرة من خطر وقوعها في أيدي مجرمين وإرهابيين

ووفقا لما نقلته وكالة DPA عن المتحدث باسم اليوروبول، جان أوب غين أورت، توجد “مخاطر مقلقة”. وعلى وجه الخصوص، لوحظ وصول أفراد مسلحين من أوكرانيا مع أسلحتهم.

كما يخشى اليوروبول من إمكانية تخزين الأسلحة في مخابئ بالقرب من حدود أوكرانيا لتهريبها لاحقا.

وذكر المتحدث أن هناك إعلانات على الانترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، مشيرا إلى أن تأكيد صحة مثل هذه الإعلانات يتطلب مزيدا من التحقق

وزعم ممثل الإدارة أن مثل هذه الإعلانات قد تكون جزءا من “الدعاية الروسية” التي تهدف إلى تحريض الرأي العام ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

كما أفادت شركة البث SWR، نقلا عن وثيقة سرية من يوروبول، أن جماعات إجرامية تنشط في المنطقة، وهي تخطط أو تقوم بالفعل بتهريب “عدد كبير” من الأسلحة من أوكرانيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية