بعد اعتقال الشيخ عز الدين القيادي عدنان: اعتقال الاحتلال لقادتنا لن توقف مسيرة الجهاد والمقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 21/7/2022، أن اعتقال الاحتلال للشيخ عبد الحليم عز الدين يمثل مزيداً من التنكيل والصلف الصهيوني الممتد منذ عقود بحق الشيخ عز الدين.

وأشاد القيادي عدنان، بالشيخ عز الدين، مؤكداً أنه من الرعيل الأول لحركة الجهاد الإسلامي في عرابة والضفة المحتلة.

وقال القيادي عدنان”اعتقالات الاحتلال لقادتنا ومجاهدينا لم ولن توقف مسيرة جهادنا ولن تكسر إرادة شعبنا بمشيئته وقوته تعالى.”

وأعرب القيادي عدنان عن أسفه، أن تتزامن حملة الاعتقالات المسعورة من الاحتلال مع اعتقال السلطة للأخ المجاهد والجريح المحرر محمد فاروق في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 21/7/2022، القيادي عبد الحليم نايف خليل عز الدين (55 عاماً)؛ من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة مدينة جنين، وداهمت منزل القيادي عبد الحليم عز الدين في حي الزهراء بمدينة جنين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياده إلى جهة مجهولة.

والقيادي عز الدين، من قادة ومؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ12 عاماً على عدة فترات اعتقالية، كان آخرها في 25-6-2018م، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا وتستهدف قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم