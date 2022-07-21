أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 21-07-2022

الأخبار

المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل “ما بعد كاريش”

فرنسا: “توتال” جاهزة للتنقيب بعد الترسيم

إضراب مفتوح “قسري”: القطاع العام يتفكّك واحتمال هروب % 30 من الموظفين

الشمال السوري: “سلام” مؤقّت

النهار

عاصفة المطران “تقلب السحر على الساحر”!

تركيا وروسيا وإيران تدعو أميركا مغادرة شرق سوريا

موسكو قرّرت توسيع أهدافها في أوكرانيا وأوروبا حظرت استيراد الذهب الروسي

اللواء

منارات سياحية ورياضية تكشح سواد “الطبقة الحاكمة”!

حملة مسيحية على المحكمة العسكرية… والرواتب بين مرسوم ورَقيّ واتصالات لتعليق جزئي للإضراب

الديار

رياض سلامة مظلوم… عهد الرئيس عون وممارسة صهره الوزير باسيل مسؤولان عن الانهيار

التخبّط الاقتصادي طوال 6 سنوات بعهد عون وخسارة الكهرباء 34 مليار بسبب باسيل… أوصلنا الى جهنم

استعراضات القاضية غادة عون إهانة للقضاء وتفقده مصداقيّته واستقلاليته نتيجة الأوامر العليا

الجمهورية

قائد الجيش ورئاسة الدولة

لبنان في قلب نزاع النفوذ

سباق بين الانفجار والانفراج… وكل الاحتمالات واردة

أوروبا تحترق…

البناء

لبيد يطلب التوصّل لاتفاق سريع مع لبنان… وتصعيد كنسيّ بوجه القضاء العسكريّ

المقداد وخطوط سورية الحمراء: على الاحتلال الأميركيّ الرحيل… لا للمناطق العازلة والتتريك

تصعيد روسيّ أميركيّ حول أوكرانيا… ومسعى أوروبيّ لحل وسط حول الغاز

المصدر: صحف