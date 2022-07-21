فرنسا ترصد 85 مليون يورو لتعويض ربع ترسانتها المدفعية التي سلمتها لكييف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 08:26

فرنسا ترصد 85 مليون يورو لتعويض ربع ترسانتها المدفعية التي سلمتها لكييف

منذ 56 mins 21 July، 2022
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أخبار دولية - فرنسا

تنوي فرنسا إنفاق 85 مليون يورو لتعويض نقص ربع ترسانتها من المدافع ذاتية الحركة، بعد تسليمها كييف 18 مدفعا من طراز CAESAR.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، قوله خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي: “مبلغ 85 مليون يورو سيسمح لنا بتجديد” الترسانة.

وكان لدى فرنسا قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، 76 مدفعا من طراز CAESAR. وذكرت شركة Nexter المنتجة لهذا السلاح، أن تصنيع مدفع CAESAR يستغرق حاليا أكثر من 18 شهرا.

المصدر: وكالات

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