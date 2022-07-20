العلّية: لو كنت من أكتب قانون الشراء لغيّرته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 20 2022 - 23:12

العلّية: لو كنت من أكتب قانون الشراء لغيّرته

منذ 2 ساعة 20 July، 2022
IMG-20220720-WA0062
لبنان
نظمت جمعية العمل البلدي في لبنان ورشة عمل حول “قانون الشراء العام في لبنان” تحدث خلالها المرشح لهيئة الشراء العام ومدير عام لجنة ادارة المناقصات د.جان العلّية، وذلك بحضور النائب رائد برو ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق د.عبد الحليم فضل الله وأكثر من 90 رئيس اتحاد وبلدية من مختلف المناطق اللبنانية.
 العلّية شرح أبرز بنود القانون الجديد المفترض ان يبدأ تطبيقه في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بالإضافة الى البنود “الاصلاحية” الموجودة فيه.
اللقاء تخلّله عدد من المداخلات لرؤساء بلديات واتحادات اعترضوا فيه على عددٍ من نقاط القانون مطالبين إما بتعديله فوراً أو بإيقافه ريثما يتم تعديل النقاط الاشكالية.
IMG-20220720-WA0052 IMG-20220720-WA0053 IMG-20220720-WA0054 IMG-20220720-WA0055 IMG-20220720-WA0056 IMG-20220720-WA0057 IMG-20220720-WA0058 IMG-20220720-WA0059 IMG-20220720-WA0060 IMG-20220720-WA0061 IMG-20220720-WA0062

التعليقات

ذات صلة