التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2022 - 20:02
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وزير الخارجية الإيراني عقب لقاء نظيره السوري في طهران: أكّدنا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها والتخلص من الإرهابيين
الوزير حسين أمير عبد اللهيان: نؤكّد على ضرورة خروج القوات الأميركية من سوريا من دون أي شرط
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: نعارض أي تدخل تركي لإنشاء منطقة عازلة في الشمال السوري
المقداد: مرتاحون للجهود التي بذلت في قمة رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
الرئيس التركي: واشنطن تدعم المنظمات الإرهابية شرق الفرات وانسحابها أو وقف دعمها لها سيسهل مهمة أنقرة
الرئيس السوري خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ في الباراغواي: العلاقات المستقرة بين الدول تُبنى على أساس مصالح الشعوب
وزير الخارجية الروسي: إذا سلم الغرب أسلحة طويلة المدى لكييف فسنطور أهدافنا الجغرافية في أوكرانيا إلى مناطق أوسع
سيرغي لافروف: إذا غيرت أوروبا موقفها وعرضت على روسيا استئناف العلاقات فيجب علينا تقييم ما إذا كان ذلك مفيداً لموسكو
قوات العدو الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة وتداهم المحال التجارية فيه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا بد من وضع حد لسياسة الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب التي تهدد قيام دولة فلسطينية
الرئيس اللبناني ميشال عون يوقع مرسوماً يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
اللواء عباس ابراهيم يبحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد تمديد مدة تزويد لبنان بالفيول أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
وسائل إعلام عراقية: شهداء وجرحى نتيجة قصف تركي على أحد المصايف في محافظة دهوك شمال البلاد
الخارجية العراقية: ندين القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في زاخو ونؤكد انه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: لن نسمح أن يكون العراق جزءاً من المعسكر الصهيوني وستبقى قضية فلسطين تعيش في وجداننا
وزارة الصحة السودانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوب شرق البلاد إلى 105 قتلى
التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
منذ 2 ساعة
20 July، 2022
انفاق المطار
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