فلاديمير بوتين: لضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2022 - 23:56

فلاديمير بوتين: لضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي

منذ 3 ساعة 19 July، 2022
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