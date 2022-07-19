طائرات العدو الاسرائيلية استهدفت نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة

استهدفت طائرات العدو الإسرائيلي الثلاثاء نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي إن “قامت طائرة بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار في وقت سابق هذا اليوم”، على زعمه.

وكان جيش العدو قد أكد أن “الرصاصة التي عثر عليها في مستوطنة “نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة، أطلقت من قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم