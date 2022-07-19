التحكم المروري : حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2022 - 15:38
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي
الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني هو أحد الأسباب الرئيسة للخلاف بين الدول الإسلامية
الإمام الخامنئي: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أمر مهم للغاية وأي هجوم عسكري شمال سوريا سيضر بتركيا وسوريا والمنطقة
الإمام الخامنئي: نحن نعتبر أمن تركيا وحدودها أمننا وأنتم اعتبروا أمن سوريا أمنكم ويجب إنهاء قضايا سوريا بالحوار
الرئيس الإيراني: ناقشنا مع الرئيس التركي العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكدنا وحدة الأراضي السورية
الرئيس الإيراني: قمنا بتمديد عقد توريد الغاز مع تركيا وبالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري معها إلى 30 مليار دولار
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سنخطو قدما لدعم العلاقات في مجال الطاقة والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
الرئيس التركي: أؤكد على الاتفاق مع إيران في مكافحتنا المشتركة للمنظمات الإرهابية الناشطة شمال سوريا وشمال العراق
قمة ثلاثية بطهران تجمع رؤساء تركيا ــــ إيران ـــــ روسيا ستبحث عدة مواضيع مشتركة أبرزها الملف السوري والأوكراني
وزير الخارجية الايراني: قمة طهران فرصة لمزيد من تعزيز العلاقات وتنمية التعاون الاقتصادي والتركيز على أمن المنطقة
القاضية غادة عون تداهم منزل حاكم مصرف لبنان ومبنى المصرف بحثا عن رياض سلامة لتنفيذ أمر قضائي
اللواء عباس إبراهيم يتوجه الأربعاء إلى العراق لبحث تجديد إتفاقية الفيول وطلب زيادة الكميات المتفق عليها سابقا
وفد من حزب الله برئاسة النائب حسين الحاج حسن يرافقه النائب ملحم الحجيري قدم التعازي بضحايا حادث عرسال
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم جنين وطولكرم وشبان يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بالرصاص الحي
قوات الإحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة الـ204
وسائل إعلام مصرية: مقتل 22 شخصا وإصابة 33 آخرين في حادث تصادم بين باص وآلية نقل بمحافظة المنيا وسط البلاد
المغرب: وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي اعتراضا على زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى الرباط
وزير الطاقة الإيراني: وقعنا أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء
وزير الدفاع الإيراني خلال استقباله قائد بحرية سلطنة عمان: وجود الصهاينة في المنطقة لن ينجم عنه سوى زعزعة الأمن
شركة النفط الإيرانية وغازبروم الروسية توقعان مذكرة تفاهم تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في مجال الطاقة بإيران
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الأسلحة التي توردها واشنطن إلى كييف تقع في أيدي المجرمين في جميع أنحاء العالم
نائب وزير الخارجية الروسي: زيارة بايدن إلى الشرق الاوسط لم تكن مجدية والنتائج المرجوة منها لأميركا لم تتحقق
الرئيس الأميركي: حان الوقت لشركات النفط والغاز للعمل من أجل السماح بانعكاس انخفاض أسعار النفط على الاسواق
الرئيس الفرنسي ونظيره الإماراتي يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين فرنسا والإمارات
وكالة الطاقة الدولية تحذر الأوروبيين: جهود الاتحاد الأوروبي لا تكفي لتخطي فصل الشتاء ولا بديل عن الغاز الروسي
موجة حر قوية تضرب غرب أوروبا ويتوقع أن تصل الحرارة في بريطانيا إلى 40 درجة مئوية اليوم للمرة الأولى في تاريخ البلاد
فرنسا: قتيل و5 جرحى بينهم شخصان في حالة حرجة بإطلاق نار وسط العاصمة باريس
الخارجية الصينية: سنتخذ تدابير قوية لضمان السيادة إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان الشهر المقبل
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة
منذ 17 mins
19 July، 2022
انفاق المطار
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