منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي للصحفي عامر أبو عرفة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للزميل الصحفي عامر أبو عرفة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وقال المنتدى في بيان صحفي وصل وكالة “شهاب” للأنباء نسخة عنه، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الإعلام الفلسطيني، وتؤكد تنكرها لكل الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية التي تكفل حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولة بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية.

وأعرب عن كامل تضامنه مع أبو عرفة، داعياً إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وأوضح المنتدى أن اعتقال الزميل الصحفي أبو عرفة، يأتي في الوقت الذي يقبع 16 صحفياً في سجون الاحتلال دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، فضلاً عن جرائم قتل الصحفيين بدم بارد والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وشدد منتدى الإعلاميين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، معبرا عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار.

المصدر: وكالة شهاب