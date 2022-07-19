واشنطن تعبر عن “قلقها البالغ” لوفاة المرتزق البريطاني في دونيتسك

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها “تشعر بالحزن والقلق العميق” لوفاة المرتزق البريطاني بول أوري، الذي كان محتجزا لدى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق، قالت داريا موروزوفا، مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك، إن المرتزق البريطاني بول جونسون أنتوني دومينيك أوري، توفي في 10 تموز/يوليو متأثرا بالأمراض وحالة الاكتئاب الناجمة عن “اللامبالاة بمصيره في وطنه”. وعلى خلفية وفاته، استدعت الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن أندريه كيلين.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية برايس عبر “تويتر”: “نشعر بالحزن والقلق الشديد لوفاة عامل الإغاثة البريطاني بول أوري الذي أسرته روسيا”.

وكان المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكد أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا، لا يعدون مقاتلين، “أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة”.

وحكم قضاء دونيتسك في 9 حزيران/يونيو بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول هم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أيسلين، والمواطن المغربي إبراهيم سعدون. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في دونيتسك.

المصدر: وكالات