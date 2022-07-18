تجمع الافران جنوبا: للتشدد في مراقبة أسعار المطاحن

استنكر “تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق في الجنوب” في بيان، “طريقة تعامل بعض المطاحن معهم وإجبارهم على شراء أصناف طحين يتخطى سعر الطن 900 دولار، اضافة لعودة تجار سوق السوداء والتجار الذين اوقفوا عن العمل بتهم الإحتكار والطحين الفاسد او المدعوم، الى توزيع الطحين والتحكم بالسوق وكأن شيئا لم يكن، بدل أن يكونوا هؤلاء في السجن”.

وناشد وزارة الإقتصاد “ضرورة التشدد في مراقبة أسعار المطاحن والتدقيق ووضع سقف لتلك الأسعار الخيالية، وملاحقة المطاحن التي ما زالت تسلم تجار الأزمات والموت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام