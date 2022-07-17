سلطات زابوروجيه تطالب زيلينسكي بسحب قواته من المنطقة

دعا فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، سلطات كييف إلى وقف احتلالها لعاصمة المقاطعة وسحب قواتها من المنطقة.

وأشار إلى أن حوالي 70 في المائة من أراضي المنطقة، تقع حاليا تحت سيطرة القوات المتحالفة، لكن الجيش الأوكراني لا يزال يحتل المركز الإقليمي – مدينة زابوروجيه.

وأضاف: “سيتم حتما تحرير مدينة زابوروجيه. يجري حاليا وضع خطة لكي يتم تحرير المدينة بأقل ما يمكن من الدمار وخاصة فيما يتعلق بمنشآت البنية التحتية، وذلك على الرغم من أن مسلحي زيلينسكي يتعمدون تدمير الجسور والمنشآت الحيوية. ندعو زيلينسكي للإيعاز لجيشه بالانسحاب ووقف احتلال المدينة”.

وأكد روغوف على أن سكان بقية مناطق المقاطعة، “ينتظرون التحرير ويطالبون بإنقاذهم من احتلال القوميين الأوكرانيين”.

ونوه بأن القوميين المسلحين و”رجال الشرطة والمخابرات الأوكرانية ينفذون حاليا عمليات اعتقال جماعية” في المدينة.

وقال: “أحث سكان المدينة على توخي الحذر. إذا كان من الممكن غادروا المدينة إلى المنطقة المحررة. إذا لم يعد ذلك ممكنا، فقوموا بتخزين الطعام والماء، وعند اندلاع القتال في المدينة توجهوا إلى الملاجئ، لأن فصائل زيلينسكي الإرهابية تعمد لأخذ السكان المدنيين كرهائن”.

المصدر: وكالات