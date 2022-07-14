تحرك غاضب لاهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومحاولة لاقتحام مصرف فرع طرابلس

حاول أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اقتحام مصرف sjbl فرع طرابلس بسبب تمنعه عن تطبيق قانون الدولار الطالبي، وأكد الاهالي ان”بعض المصارف ما زالت تضرب بعرض الحائط قانون موّقع من أعلى السلطات اللبنانية لذالك يهمنا نحن كاجمعية تكتل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على جميع الأراضي اللبنانية ان تبرهن وتكشف عن خفايا هذا المصرف المتعمد ضياع مستقبل طلابنا في الخارج لإصراره على عدم التحويل لهم الا ضمن شروط يمليها بنفسه وغير منصوصة ضمن قانون الدولار الطلابي ووضع الاهالي تلك تحركاتهم بعهدة المسؤولين والمعنيين في لبنان”، مؤكدين ان”الخطوة التالية ستقضي باحراق وتكسير كل بنك يمتنع عن تطبيق القانون”.

المصدر: موقع المنار