رويترز: هيئة الغاز في مولدوفا تطلب من السلطات رفع أسعار الاستهلاك بنحو 60% لتتمكن من دفع المستحقات الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 20:12

رويترز: هيئة الغاز في مولدوفا تطلب من السلطات رفع أسعار الاستهلاك بنحو 60% لتتمكن من دفع المستحقات الروسية

منذ 2 ساعة 13 July، 2022
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