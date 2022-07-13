الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى فلسطين المحتلة في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 15:44
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل اليوم 8:35 مساءً بتوقيت بيروت عبر شاشة المنار للحديث عن آخر التطورات
الرئيس الأميركي جو بايدن يبدأ زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار جولة في المنطقة تشمل أيضاً السعودية
حماس: ندعو الإدارة الأميركية إلى الكف عن الاستخفاف بحقوق شعبنا ونحذّر من خطورة أجندات زيارة بايدن وتوسيع دائرة التطبيع
لجان المقاومة في فلسطين: بايدن غير مرحب به وندعو شعبنا إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة خلال زيارته لأرضنا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الجهود الأميركية لدعم كيان الاحتلال وتوسيع التطبيع لن تجلب الأمن للصهاينة
السيد رئيسي: مطالبنا لم تخرج عن إطار الاتفاق النووي ونوصي واشنطن بعدم تكرار تجربة الضغوط القصوى الفاشلة
السيد رئيسي: نراقب تطورات المنطقة عن كثب وأبلغنا الأميركيين مراراً أن أي خطوة ضد إيران ستقابل برد حاسم
سفير موسكو في طهران يقول إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الإمام السيد علي الخامنئي خلال زيارته المرتقبة لإيران
الرئيس اللبناني: نرفض أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وعلى الدول الأوروبية التصرف على هذا الأساس
الرئيس نبيه بري يدعو إلى تصحيح موضوع التمييز القائم في الرواتب بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام
الرئيس بري: التفاوت في رواتب القطاع العام سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي وسيكون له تداعيات لا تحمد عقباها
النائب جبران باسيل: الحكومة لا تتشكل بين اليونان وبريطانيا بل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في ذكرى انتصار تموز: تلاحم الشعب والمقاومة والجيش في الدفاع عن لبنان مصدر قوته
الشيخ علي الخطيب: الحرب الاقتصادية لن تحقق للمشروع الصهيوني ما عجز عن تحقيقه في تموز ولبنان سينتصر بصموده ووعي شعبه
الشيخ أحمد قبلان في ذكرى انتصار تموز: لبنان أكبر من دولة بفضل المقاومة الحاضرة اليوم في ملف التنقيب بكل قوة وتأثير
الحكم بالإعدام على قاتلَي المواطنة باسمة عباس وبناتها الـ3 في بلدة أنصار الجنوبية في آذار / مارس الماضي
رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام: شهداء في قصف سعودي في مناطق الحدود هو خرق كبير لوقف إطلاق النار
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات أوكرانية في مقاطعتي دونيتسك وميكولايف
الجيش الصيني: وجود مدمرة أميركية في البحر الجنوبي خرق للقوانين الدولية
البحرية الأميركية: وجودنا في بحر جنوب الصين يعبر عن التزام واشنطن بحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ
وسائل إعلام بريطانية: بوريس جونسون يقدم طلباً بحجب الثقة عن حكومته
تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رئيساً بالإنابة وإعلان حالة الطوارئ بعد تنحي الرئيس ومغادرته إلى المالديف
الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى فلسطين المحتلة في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية
منذ 9 mins
13 July، 2022
بايدن
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