الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى فلسطين المحتلة في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 15:44

الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى فلسطين المحتلة في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية

منذ 9 mins 13 July، 2022
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