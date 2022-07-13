اعتصام بطرابلس لاهالي الطلاب بالخارج بسبب عدم التزام المصارف بقانون الدولار الطالبي

نفذ أعضاء الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الاربعاء اعتصاما امام عدد من المصارف في طرابلس وذلك رفضا لاستمرار بعض البنوك بعدم الالتزام بقرار تطبيق قانون الدولار الطالبي.

واتهم رئيس الجمعية جهاد العبدالله المصارف بأنها تعمل على سرقة اموال اللبنانيين واستمرارها في سياسة التضليل و اطلاق الاكاذيب وامتناعها عن تحويل الاموال المستحقة للطلاب بكافة الدول الاجنبية في الخارج.

وحذر العبد الله “المعنيين مم سياسة المماطلة التي حرمت أولادنا التعليم وباتوا في الطرقات”، واعلن عن “اطلاق الشرارة الاولى بمواجهة ما اسماه منظومة النهب العام، واكد أن “الحق يؤخذ و لا يعطى و بأن لا حق يموت اذا كان وراءه مطالب”، وتابع ان “تحركنا اليوم باتجاه اقفال البنوك هو خطوة أولى نحو التصعيد وسيليه خطوات ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.

المصدر: مراسل الموقع