أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 13-07-2022

اللواء

– تواجه القوة الدولية العاملة في الجنوب صعوبات ستشتد في المرحلة المقبلة على خلفية احتدام المواجهة حول خيارات الطاقة البحرية

– تثبت الوقائع الظاهرة ابتعاد «الثنائي» عن أي دور تقريبي بين مرجعين، على خلفية تقلُّب الحسابات والمخاوف مما يحضّر من غلال على البيدر

– يكاد رغيف الخبز يستعصي على أفران الجنوب ومخابزه، إذ الجواب يلخص الموقف بكلمة واحدة: لا خبز بكل الجنوب؟!

الجمهورية

– تقول جهات سياسية إن فريقاً لا يقبل التخلي عن وزارة لأنها طاقة الفرج بالنسبة إليه.

– يعاني رئيس حزب يائسًا من لفلفة ملفات ذيول الانتخابات وما شابها من خروج على قرارات الحزب.

– لم تسجل معايدات علينة في عيد الاضحى بين عدد من المرجعيات كما جرت العادة.

المصدر: صحف