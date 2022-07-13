أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 13-07-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 10:30

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 13-07-2022

منذ 1 ساعة 13 July، 2022
صحاف
صحافة - صحافة محلية

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 13-07-2022

اللواء
– تواجه القوة الدولية العاملة في الجنوب صعوبات ستشتد في المرحلة المقبلة على خلفية احتدام المواجهة حول خيارات الطاقة البحرية
– تثبت الوقائع الظاهرة ابتعاد «الثنائي» عن أي دور تقريبي بين مرجعين، على خلفية تقلُّب الحسابات والمخاوف مما يحضّر من غلال على البيدر
– يكاد رغيف الخبز يستعصي على أفران الجنوب ومخابزه، إذ الجواب يلخص الموقف بكلمة واحدة: لا خبز بكل الجنوب؟!
الجمهورية
– تقول جهات سياسية إن فريقاً لا يقبل التخلي عن وزارة لأنها طاقة الفرج بالنسبة إليه.
– يعاني رئيس حزب يائسًا من لفلفة ملفات ذيول الانتخابات وما شابها من خروج على قرارات الحزب.
– لم تسجل معايدات علينة في عيد الاضحى بين عدد من المرجعيات كما جرت العادة.

المصدر: صحف

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