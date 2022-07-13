واشنطن تسعى للتفاوض مع موسكو لاطلاق سراح أمريكيين اثنين أسرا بأوكرانيا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن “واشنطن بصدد إدراج عنصرين من المرتزقة الأمريكيين اللذين أسرا في أوكرانيا ضمن لائحة التفاوض لإطلاق سراحهما مع موسكو”.

وقالت الصحيفة إن “السلطات الأمريكية تعمل حاليا على إدراج الأمريكيين ألكسندر دروك وآندي وين اللذين أسرا في يونيو بضواحي خاركوف في قائمة الأشخاص الذين يمكن التفاوض على إطلاق سراحهم مع الجانب الروسي”.

يذكر أن دروك ووين انضما إلى عدد متزايد من المرتزقة الغربيين الذين أسرهم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت صحيفة “التلغراف” البريطانية سابقا إن “اعتقال الأمريكيين سوف يكون أمرا حساسا من الناحية الدبلوماسية، حيث سيسعى الكرملين إلى استخدامه كدليل على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب، ومن المرجح أن يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحهما”.

المصدر: روسيا اليوم