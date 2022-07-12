“البنتاغون” يعلن القضاء على زعيم تنظيم “داعش” الارهابي في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2022 - 19:24

“البنتاغون” يعلن القضاء على زعيم تنظيم “داعش” الارهابي في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية

منذ 3 ساعة 12 July، 2022
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