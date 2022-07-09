لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في صيدا كثفت نشاطها في صيدا والجوار

واصلت لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في منطقة صيدا أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع مديرية الجنوب الثانية لمؤسسة جهاد البناء الإنمائية وتضمنت خلال العشرين يوما الماضية الأنشطة الاتية؛ 4 جولات زراعية لمهندسين زراعيين متخصصين استهدفت 55 مزارعا، حملة تحصين للمواشي استهدفت 15 مربي ماشية و 220 راسا من المواشي، ورشة تأهيلية حول زراعة الزعتر استهدفت 22 مزارعا، دورة متخصصة حول تربية النحل شارك فيها 28 مرب للنحل، ورشة تاهيلية حول تطعيم الاشجار المثمرة شارك فيها 29 مزارعا، حصاد اكثر من 270 دونما من القمح في بلدة عنقون، لقاء إرشادي حول العمل التعاوني الزراعي في بلدة رومين بالتعاون مع التعاونية الزراعية لتربية النحل في البلدة شارك فيها 16 شخصا، ليبلغ عدد الأنشطة 12 نشاطا استهدف 312 مزارعا وشخصا مستفيدا. حيث تركزت في صيدا، الغازية، كفرحتى، عنقون، اركي، عزة، حومين التحتا، رومين وزغدرايا.

بدوره، نوه مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ب”النشاط الزراعي المميز هذه الفترة للجنة التنمية الزراعية في بلدة عنقون والذي شكل علامة مميزة ومضيئة بالنشاط الاجتماعي الزراعي في المنطقة”، متوجها بالشكر “الكبير لمؤسسة جهاد البناء الإنمائية التي رعت وواكبت كل تلك الأنشطة التي تعود بالخير على أهلنا خصوصا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام