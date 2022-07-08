نشاط لجان التكافل الاجتماعي لحزب الله في صيدا خلال حزيران: 2722 نشاطا استهدف 3053 مستفيدا

عرض حزب الله في منطقة صيدا ، في بيان، ” لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر حزيران الماضي ، بحيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء المدينة وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

واشار البيان الى ان “التقديمات جمعت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة. وتوزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا. وقد شملت التقديمات الاجتماعية ، تأمين ادوية ومعاملات استشفاء وحسم استشفاء ، وتوزيع حصص تموينية وغذائية ومحروقات ، مساعدات مالية، عيادة مرضى ، زيارات عائلات الشهداء ، إضافة إلى تأمين ادوات كهربائية ، توزيع ألبسة اجراء مصالحات وتقديم واجب العزاء، حل مشاكل توزيع حلوى ومساعدة مالية دراسية وإقامة وليمة” .

وتابع:”مجموع عدد الأنشطة المذكورة بلغ 2722 نشاطا استهدف 3053 مستفيدا بتكلفة إجمالية بلغت 1,713,197,000ل.ل (مليارا وسبعماية وثلاثة عشر مليونا ومئة وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية)”.

وشكر مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر “أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، داعياً إلى “الاستمرار بالمساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام