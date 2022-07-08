حجاج بيت الله يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

بدأ اكثر من مليون حاج من حجاج بيت الله الحرام الجمعة التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات استعداداً لتأدية الركن الأعظم في مناسك الحج.

وبدأ الحجّاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات اليوم الجمعة، في ذروة مناسك الحجّ التي تضمّ هذا العام العدد الأكبر منهم منذ تفشّي فيروس كورونا الذي تسبّب في منع مئات الآلاف من المشاركة في السنتين الماضيتين.

وأمضى الحجّاج وبينهم 850 ألفًا من خارج المملكة اختيروا بالقرعة، الليل في مخيّمات في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة .

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، توجّهوا إلى جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحجّ. وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويتلون القرآن الكريم. وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات السبت.

المصدر: مواقع