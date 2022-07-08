الامام الخامنئي: يجب أن نزيد الأمل والثقة بالنفس وهما أكبر رصيد لبناء المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 10:26

الامام الخامنئي: يجب أن نزيد الأمل والثقة بالنفس وهما أكبر رصيد لبناء المستقبل

منذ 9 mins 8 July، 2022
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