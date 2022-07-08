الامام الخامنئي في نداء الوحدة أكد أهمية تجنب الغفلة لحظة واحدة عن كيد العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2022 - 10:26
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بوتين: لم نبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا ولا نرفض السلام لكن رفضهم للمفاوضات يجعل التفاوض معنا أكثر صعوبة
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مصر: مقتل 9 سودانيين وإصابة العشرات بجروح في تصادم وقع بمحافظة أسوان بين حافلة ركاب وشاحنة نقل
الامام الخامنئي في نداء الوحدة أكد أهمية تجنب الغفلة لحظة واحدة عن كيد العدو
منذ 11 mins
8 July، 2022
الامام الخامنئي
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