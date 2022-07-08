الامام الخامنئي: الوحدة والروحانية الركيزتين الأساسيتين للحج والسعادة للأمة الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2022 - 10:26

الامام الخامنئي: الوحدة والروحانية الركيزتين الأساسيتين للحج والسعادة للأمة الإسلامية

منذ 21 mins 8 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة