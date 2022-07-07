بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 20:36

بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن

منذ 31 mins 7 July، 2022
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