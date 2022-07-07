بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2022 - 20:36
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السيد هاشم صفي الدين: الذين يعتمدون الإنجرار وراء الوعود الأميركية يبنون بلداً ؟ ويعالجون وضعاً اقتصادياً ومعيشياً؟
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الوزير فياض: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتي إلى مصر وهم بانتظار الضوء الأخضر الأميركي وبانتظار تمويل البنك الدولي
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جونسون: يعلن تخليه عن قيادة حزب المحافظين ويدعو لاختيار زعيم جديد للحزب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: العقوبات الغربية فاقمت أزمة الغذاء في العالم وعلى روسيا أن تبقى الأولى في تصدير الحبوب
مدير المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين: خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا تشكل خطراً على كل أوروبا
منظمة الصحة العالمية: وفاتان جديدتان بجدري القردة منذ 27 حزيران / يونيو الماضي
الأردن: المدعي العام يوقف 8 أشخاص في حادثة تسرب الغاز في أحد موانئ مدينة العقبة
إيطاليا: بدء محاكمة 59 متهما بعد 4 سنوات على انهيار الجسر في جنوى
مصر: مقتل 9 سودانيين وإصابة العشرات بجروح في تصادم وقع بمحافظة أسوان بين حافلة ركاب وشاحنة نقل
بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن
منذ 31 mins
7 July، 2022
بوتين
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