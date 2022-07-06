الوكالة الوطنية للإعلام : قطع الطريق في فردان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 20:04

الوكالة الوطنية للإعلام : قطع الطريق في فردان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

منذ 2 ساعة 6 July، 2022
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