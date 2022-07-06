الوكالة الوطنية للإعلام : قطع الطريق في فردان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2022 - 20:04
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معمل الزهراني يعود الى الخدمة بعد قيام مصرف لبنان بتحويل الأموال المستحقة الى الشركة المشغلة
الشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار بعد اعادة تشغيل معمل الزهراني: تم حل المشكلة جزئيا
وزير الأشغال علي حمية: التغذية بالكهرباء عادت الى مطار رفيق الحريري من المعامل الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني
الوزير حمية: تغذية المطار من المعامل الكهرومائية تأتي كخط رديف للكهرباء الحرارية من معمل الزهراني
محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن الفعلي مدة 38 شهرا على المقدسي فراس جابر إضافة لدفع غرامة مالية
سلطات الاحتلال الصهيوني تفرج عن الأسير "حسني عيسى" من رفح جنوب قطاع غزة بعد اعتقال دام 20 عاماً
مستوطنون صهاينة يقتحمون عرب المليحات قرب أريحا بحماية جنود الاحتلال ويعتدون بالضرب على الأهالي
سوريا: استشهاد المواطن فريد فؤاد مصطفى (46 عاما) من أبناء بلدة حضر بعد استهدافه بصاروخ من قبل قوات الاحتلال الصهيوني
منظمة العفو الدولية: ندعو مجلس الامن الى تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود الى سوريا
بريطانيا: استقالة وزير الصناعة "لي رولي" من حكومة برويس جونسون ليرتفع عدد المستقيلين من وزراء ومفوضين الى 31
الخارجية الروسية: الرئيس فلاديمير بوتين وافق مبدئيا على المشاركة في قمّة مجموعة العشرين
النرويج تسمح بمرور البضائع الروسية عبر حدودها في سفالبارد
الوكالة الوطنية للإعلام : قطع الطريق في فردان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية
منذ 2 ساعة
6 July، 2022
طريق فردان
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