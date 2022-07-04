النائب ملحم الحجيري: نأسف لمواقف مسؤولين لبنانيين يقدمون أوراق اعتمادهم للأميركي على حساب المصلحة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 19:58

النائب ملحم الحجيري: نأسف لمواقف مسؤولين لبنانيين يقدمون أوراق اعتمادهم للأميركي على حساب المصلحة الوطنية

منذ 2 ساعة 4 July، 2022
النائب ملحم الحجيري
لبنان

اعتبر النائب ملحم الحجيري في تصريح أن “رسالة المقاومة في تثبيت حق شعبنا باستثمار ثروته النفطية واستخراج نفطه وغازه، هي البداية، والرد حتما آت، ما لم يفهم كيان العدو وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة والغرب المستعمر مضمون رسالة المقاومة أو تعاطوا معها بغير الجدية”.

واسف النائب الحجيري لـ “مواقف مسؤولين لبنانيين تدفعهم طموحاتهم ومصالحهم الضيقة الى تقديم أوراق اعتماد للناهب الدولي الأميركي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية، وفي ملف هو الأهم بالنسبة إلى لبنان، عنينا به استخراج ثروتنا النفطية التي تشكل بالنسبة للبلد مسألة مصير ومستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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