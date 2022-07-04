التحكم المروري : قطع السير على تقاطع قصقص – بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 17:32

التحكم المروري : قطع السير على تقاطع قصقص – بيروت

منذ 50 mins 4 July، 2022
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