شرف الدين: مرفوض كليا ان لا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعد ان انتهت الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 14:46

شرف الدين: مرفوض كليا ان لا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعد ان انتهت الحرب

منذ 41 mins 4 July، 2022
الوزير عصام شرف الدين
لبنان

اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين انه “مرفوض كليا ان لا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”.

وكشف شرف الدين بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر ان “الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف”، ولفت الى ان “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا”.

وتحدث شرف الدين عن “اقتراحات  تقدم بها لبنان الى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة اياكي ايتو الذي وعد بمراجعة مرجعيته على ان يعود بالاجابة عنها خطيا”.

المصدر: قناة المنار

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