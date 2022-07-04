سفير سوريا لدى روسيا: الغرب وتركيا نقلا إرهابيي “داعش” و”النصرة” من إدلب إلى أوكرانيا

أكد السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع تركيا، ينقل إرهابيي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” إلى أوكرانيا.

وقال حداد في تصريح لوكالة “تاس” الروسية: “لا نتفاجأ من نقل الولايات المتحدة والغرب وتركيا مسلحين من التنظيمين الإرهابيين “داعش” و”جبهة النصرة” من إدلب إلى أوكرانيا، لأن هذه الجماعات وعلى الرغم من اختلاف أسمائها إلا أنها أدوات يستخدمها الغرب ضد الشعوب المسالمة”.

وأضاف أنه بهذه الطريقة ستتحول أوكرانيا إلى مركز لتجميع الإرهابيين والمرتزقة، وهذا بدوره سيكون له عواقب سلبية على الأمن في العالم.

المصدر: وكالات