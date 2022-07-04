التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي قرب معمل دير عمار من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 01:38

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي قرب معمل دير عمار من قبل بعض المحتجين

منذ 2 ساعة 3 July، 2022
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