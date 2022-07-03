“دير عمار” خارج الخدمة دون سابق إنذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2022 - 22:42

“دير عمار” خارج الخدمة دون سابق إنذار

منذ 2 ساعة 3 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

توقف معمل دير عمار الحراري فجر الاحد عن انتاج الطاقة الكهربائية دون سابق انذار.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة