“الجهاد”: لوحدة الصف ومقاومة العدوان الإرهابي الاسرائيلي المستمر

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحد الشهيد كامل عبد الله علاونة (19 عاماً)، الذى ارتقى متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جنود العدو مساء أمس في بلدة جبع قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها “إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد كامل علاونة الذي التحق بشقيقه الشهيد كامل، لنؤكد أن هذه جريمة جديدة وتصعيد خطير يستهدف كل أبناء شعبنا، ما يستدعى وقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان الإرهابي المستمر”.

وأضافت الحركة “نهيب بكل أبناء شعبنا وقوى المقاومة الفاعلة إلى وحدة الصف والهدف، والعمل بقوة ويدًا ضارية لردع الاحتلال ومستوطنيه ولجم غطرسته”.

المصدر: فلسطين اليوم