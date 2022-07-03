التحكم المروري: حادث مروري على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2022 - 19:26

التحكم المروري: حادث مروري على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 1 ساعة 3 July، 2022
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