إعلام: بايدن تجاهل رئيس كوريا الجنوبية

اظهرت مشاهد وثقها مراسل صيني ان الرئيس الكوري الجنوبي انتظر كي يحصل على مصافحة الرئيس الاميركي بايدن الذي لم ينظر اليه انما صافحه وهو ينظر ويتحدث الى اخرين مما اشعل الرأي العام في كوريا.

وفقا لأخبار CCTV news الصينية ، حضر رئيس كوريا الجنوبية يون شيويه العشاء الترحيبي الذي أقامه ملك إسبانيا في قمة الناتو في 28 من الشهر المنصرم .عند التقاط صورة جماعية ، صافح يين شيويه الرئيس الأمريكي بايدن بحرارة ، ولكن بدلا من النظر إلى يين شيويه ، صافح بايدن الرئيس البلغاري على الجانب وضحك دون ان يلتفت الى شيويه.

أثار هذا المشهد مناقشات ساخنة في كوريا الجنوبية ، حيث وصفتها وسائل الإعلام الكورية بأنها لا تبدو مصافحة .

يذكر أن يين شيويه ، الذي كان في أول زيارة خارجية له ، كان يخطط في الأصل للقاء الرئيس الفنلندي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي في 28 من الشهر المنصرم، ولكن تم إلغاء كلا الاجتماعين في ذلك اليوم.

المصدر: CCTV