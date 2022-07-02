فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 18:56

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 2 July، 2022
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

المصدر: شبكة القدس الاخبارية

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