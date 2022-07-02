الوكالة الوطنية للإعلام : محتجون قطعوا ليلا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 01:16

الوكالة الوطنية للإعلام : محتجون قطعوا ليلا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية

منذ 3 ساعة 1 July، 2022
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